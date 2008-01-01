ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ
Введение
Условные обозначения
Условные обозначения для простого тунисского столбика
Техника исполнения простого тунисского столбика
Строение тунисского столбика в тунисском вязании
Способы набора петель в тунисском вязании
Азбука тунисского вязания
Тунисский столбик
Двухцветный узор в полоску (1 способ)
Двухцветный узор в полоску (2 способ)
Тунисская лицевая петля
Петля, вытянутая из середины тунисского столбика и из косички закрепления
Петля, вытянутая под верхнюю стенку косички закрепления
Петля из промежутка между тунисскими столбиками
Двухцветный узор в полоску с петлями из промежутка между ТС
"Скрученное" тунисское вязание (способ 1)
"Скрученное" тунисское вязание (способ 2)
Левостороннее тунисское вязание (способ 1)
Левостороннее тунисское вязание (способ 2)
Узоры плотного тунисского вязания
Тунисская изнаночная петля
Узоры с изнаночными петлями
Скрещенные тунисские столбики
Многоцветный узор со скрещенными столбиками из горизонтальных полос
Многоцветный узор со скрещенными столбиками
Скрещенные столбики в шахматном порядке
Скрещенные тунисские столбики с накидом
Скрещенные петли, провязанные в промежуток в "окошечко" между ТС предыдущего ряда
Цветной узор со скрещенными петлями, провязанными в промежуток в "окошечко" между ТС предыдущего ряда
Цветной узор со скрещенными столбиками
Снятые непровязанные петли
Снятые непровязанные петли, нить за работой
Снятые непровязанные петли, нить перед работой
Двухцветный узор в клетку со снятыми петлями, нить перед работой
Узоры ажурного тунисского вязания
Ажурные узоры "кустики"
Ажурный узор "кустики", образованный при закреплении петель
Цветной ажурный узор "кустики", образованный при закреплении петель
Ажурный узор из мелких "кустиков", образованных при закреплении петель
Большие кустики, образованные при закреплении петель
Тунисская сетка
Узоры с накладными тунисскими столбиками
Клетчатые узоры с использованием накладных столбиков. Двухцветный узор. Маленькая клетка
Двухцветный узор. Большая клетка
Трехцветный узор. Большая клетка
Узоры с накладными столбиками
Тунисские шишечки
Диагональные узоры
Узоры в коллекцию
Узор из цветных полос
Вертикальные косички
"Корзинное" вязание, чередование ТС и лицевых петель
Ажурный узор
Большой ажурный узор
Английская резинка тунисским вязанием
Вязание по кругу
Орнаменты
Прибавление и убавление петель
Прибавление петель в начале, середине, конце тунисского вязания
Прибавление одной петли в начале ряда
Прибавление петель в середине ряда
Прибавление петель в конце ряда
Прибавление нескольких петель в начале ряда
Прибавление нескольких петель в конце ряда
Убавление петель в начале, середине, конце тунисского вязания
Убавление одной петли в начале ряда
Убавление одной петли в конце ряда
Убавление петель в середине ряда
Треугольник из прибавок
Треугольник из убавок
Убавление нескольких петель в начале ряда
Убавление нескольких петель в конце ряда
Горизонтальные разрезы или петли
Модели
Жакет. Размер 64
Свитер. Размер 46
Свитер. Размер 46
Жилет. Размер 42
Носки
Платье. Размер 48
Палантин длинным крючком
Прихватка с цветными полосками
Сумочка
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА